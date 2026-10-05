CNP organiza "Feria de Emprendimientos de Nutricionistas" y abre sus puertas a la población

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), realizará una Feria de Emprendimientos de Nutricionistas, un espacio para visibilizar el talento, la innovación y los proyectos de sus colegiados hacia el público en general.

La iniciativa se desarrollará el sábado 17 de octubre desde las 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en su sede institucional ubicada en Jr. Huascar 1317, Jesús María.

Para participar deben ser nutricionistas colegiados en condición de hábil del CNP, no tener ni haber tenido sanción disciplinaria en el CNP, el producto o servicio debe estar directamente relacionado con la nutrición. Además, deberán completar el formulario y participar en la entrevista de evaluación. Las inscripciones para participar serán hasta el miércoles 7 de octubre. Inscríbete aquí.