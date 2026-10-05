Docentes de tecnológico de Pasco desarrollan casco inteligente para salvar vidas en la minería

En una mina, unos segundos pueden marcar la diferencia. Una concentración peligrosa de gases, una caída o el desprendimiento de una roca pueden convertirse en una emergencia antes de que el trabajador tenga tiempo de reaccionar. Para afrontar ese riesgo, nueve docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Pasco decidieron buscar una respuesta desde la tecnología y desarrollaron un casco inteligente.

El SmartSafe Helmet es un casco inteligente que incorpora sensores IoT, GPS e inteligencia artificial, que monitorea en tiempo real gases tóxicos, impactos, temperatura y ubicación y envía alertas inmediatas para ayudar a prevenir accidentes.

La idea surgió luego de que los docentes visitaran operaciones mineras cercanas y analizaran las condiciones de seguridad. Ellos percibieron que, en algunas ocasiones, los trabajadores pueden dejar de utilizar determinados implementos cuando no están bajo supervisión. El casco, en cambio, permanece con ellos y se convierte en una plataforma para incorporar tecnología de prevención.

El prototipo puede detectar hasta cinco tipos de gases y enviar información a una central de monitoreo mediante una antena con un alcance aproximado de cinco kilómetros. También incorpora una cámara infrarroja capaz de identificar movimientos y señales que podrían anticipar desprendimientos, especialmente en zonas de poca iluminación.

“Este proyecto tiene cinco fases de desarrollo. Ahora estamos en la primera fase, que es el prototipado”, explicó el docente Miguel Borja. En una etapa posterior, el equipo prevé reducir el tamaño de los sensores para hacer el casco más ergonómico.

Es importante mencionar que el proyecto forma parte de los 27 desarrollados por 110 docentes mediante 96 horas de formación, mentoría y acompañamiento técnico especializado en innovación tecnológica, investigación aplicada, diseño y emprendimiento.

La iniciativa es impulsada en el marco del proceso de capacitación promovido por el Ministerio de Educación (Minedu), a fin de fortalecer el rol de los institutos que implementan el Modelo de Excelencia como espacios de formación e innovación vinculados con las necesidades de sus territorios.

La directora general de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (Digesutpa) del Minedu, Valerie Sánchez Ferrer, destacó el trabajo realizado por los docentes.