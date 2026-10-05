MTC incrementa en 67 % la atención de emergencias en las vías nacionales de Huánuco durante 2026

Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, atendió 157 emergencias registradas en la infraestructura vial nacional de Huánuco, cifra que representa un incremento de 67 % respecto de las intervenciones concretadas durante el mismo periodo de 2025.



Del total atendido, 147 puntos ya cuentan con transitabilidad normal, lo que representa el 94 % de las emergencias registradas. En los 10 puntos restantes, el sector mantiene acciones de atención y dispone personal y maquinaria para restablecer las condiciones de circulación.



Las emergencias se concentraron principalmente en carreteras nacionales, con 145 casos, mientras que otros 12 correspondieron a puentes. Entre las principales afectaciones se encuentran la erosión o socavación de la plataforma, obstrucciones o daños por derrumbes, obstrucciones por huaicos y pérdida de plataforma. En el caso de los puentes, se registraron principalmente daños en su estructura y procesos de erosión o socavación.



Los eventos estuvieron asociados principalmente a lluvias intensas, erosión, derrumbes, huaicos y deslizamientos, además de otros factores como siniestros viales, fallas geológicas y afectaciones vinculadas con el Fenómeno de El Niño.



Por provincias, Huánuco reportó 42 emergencias atendidas, seguida de Puerto Inca (37), Marañón (30), Ambo (22) y Leoncio Prado (13). También se registraron intervenciones en Huacaybamba, Huamalíes, Dos de Mayo, Pachitea y Yarowilca.



Para atender estas situaciones, Provías Nacional desplegó maquinaria y personal en los puntos afectados. De las 157 emergencias registradas, 43 fueron atendidas mediante administración directa, mientras que las demás corresponden a mecanismos como contratos de servicios, convenios y otras modalidades de intervención.



El MTC mantiene el monitoreo de las vías nacionales de Huánuco y reforzará la vigilancia ante la ocurrencia de lluvias y otros eventos que puedan afectar la infraestructura vial, con el objetivo de responder oportunamente y preservar la continuidad del tránsito para el transporte de pasajeros y mercancías.

