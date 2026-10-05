Presidentes de Comisiones de Educación del Senado y de Cámara de Diputados destacan la importancia del CNE

El Consejo Nacional de Educación (CNE) desarrolló su Jornada de Planeamiento Estratégico Horizonte al 2036, convocando a los presidentes de las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a UNESCO–Perú, para contribuir a la deliberación sobre las prioridades institucionales que orientarán su acción frente a los principales desafíos de la educación peruana durante los próximos años.

Participaron en la jornada la presidenta de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital de la Cámara de Senadores, Susana Flor de María Matute; el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados, Segundo Juan Castrejón; y el oficial de Educación de UNESCO–Perú, Fernando Berríos.

Durante la inauguración, la presidenta del CNE, Ada Gallegos, destacó la importancia de fortalecer una visión estratégica que permita al CNE concentrar sus capacidades de análisis, diálogo e incidencia en aquellos ámbitos donde pueda generar mayor valor público. “Hoy nos convoca el presente y el futuro de la educación peruana para enfrentar los desafíos sociales que no podemos dejar de atender: la lucha contra la anemia, la erradicación de la violencia en todas sus formas y la promoción de una cultura de valores que nos permita recuperar la convivencia armónica que el Perú tanto reclama”, señaló.

A su turno, la presidenta de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital de la Cámara de Senadores, Susana Matute, destacó que el CNE genere espacios para fortalecer la articulación con el Poder Legislativo, promoviendo la incorporación efectiva de las necesidades de la población y la alineación de las agendas de trabajo: “Desde la comisión que presido, considero importante que el CNE acompañe y asesore nuestra labor como un actor técnico especializado. Los invito a continuar consolidando estos encuentros de diálogo con el Congreso para contribuir a que las leyes y las políticas educativas trasciendan”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados, Segundo Juan Castrejón, saludó los esfuerzos que viene realizando el CNE para un trabajo coordinado con la Cámara de Diputados y resaltó que existen coincidencias en torno a los principales desafíos que enfrenta el país en materia educativa, entre ellos, la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la necesidad de garantizar un buen servicio educativo en la educación básica, fortalecer la articulación entre los gobiernos regionales y municipales y el Gobierno nacional, así como avanzar hacia una educación libre de violencia.

Finalmente, el oficial de Educación de UNESCO–Perú, Fernando Berríos, resaltó el compromiso de la Unesco con el Estado peruano y su interés por sumar esfuerzos con el trabajo que desarrolle el CNE, principalmente para impulsar el logro de los aprendizajes, garantizar un entorno seguro en las escuelas, fortalecer las habilidades socioemocionales y la formación técnica.

Con esta jornada, el CNE avanza en la definición de las prioridades que orientarán su acción hacia el 2036, fortaleciendo su articulación con el Poder Legislativo y otros actores vinculados a la educación.