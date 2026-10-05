MEF prevé que la economía peruana crezca entre 2,5% y 3% en los meses que quedan del 2026

El ministro de Economía, Elmer Cuba, mantuvo la proyección de crecimiento de 3,4% para todo el año y destacó el avance de la demanda interna y la inversión privada.

La economía peruana crecería entre 2,5% y 3% en cada uno de los meses restantes de 2026, estimó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. El titular del MEF mantuvo su proyección de crecimiento de 3,4% para el cierre del año.

Cuba señaló que la actividad económica acumuló una expansión de 3,1% entre enero y julio, pese a los efectos asociados al fenómeno de El Niño. Asimismo, indicó que la demanda interna crecía cerca de 6%, mientras que la inversión privada registraba un avance aproximado de 15%. Según explicó, las expectativas empresariales, los elevados precios de las materias primas y el impulso fiscal contribuirían al desempeño económico hasta diciembre.

Durante su exposición, el ministro también destacó que el déficit fiscal se ubicó cerca del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) a agosto, por debajo de la meta de 1,8% establecida para este año. En ese sentido, sostuvo que el incremento de la recaudación tributaria permite al Gobierno ampliar la inversión y el gasto público sin superar el límite previsto.

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

Cuba sustentó además un proyecto de ley que plantea créditos suplementarios por S/8.228 millones para financiar acciones frente al fenómeno de El Niño, infraestructura, seguridad ciudadana, salud, educación y otras obligaciones. Entre los recursos solicitados figuran S/570 millones para continuar las obras de la Línea 2 del Metro, S/250 millones para la compra de patrulleros y chalecos antibalas, y S/380 millones para 26 proyectos de agua y saneamiento.