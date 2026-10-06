¡Fiebre BTS en Lima! Surco crea la “Avenida BTS” por llegada del grupo surcoreano

El espacio busca convertirse en un punto de encuentro para los seguidores de BTS y albergar actividades culturales, artísticas, turísticas y comunitarias.

La fiebre por la llegada de BTS a Lima ya se siente en distintos puntos de la capital. Como parte de las actividades previas a los conciertos del grupo surcoreano, una calle de Santiago de Surco fue rebautizada temporalmente como “Avenida BTS”, iniciativa impulsada junto a ARMY Perú.

La intervención se realizará del 5 al 11 de octubre en la calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas. La vía forma parte del proyecto “Road To 7”, que busca convertir diferentes espacios de Lima en puntos de encuentro para los seguidores del grupo.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA ARMYS

La idea del proyecto contempla actividades culturales, artísticas, turísticas y comunitarias para acompañar la llegada del grupo surcoreano a la capital.

BTS Perú Fanclub, organización que impulsa la iniciativa, señaló que esta intervención busca hacer que diferentes espacios de la ciudad formen parte de la bienvenida al grupo. “Es la Estación Surco de ROAD TO 7 y una parada más de Lima The City, la ruta con la que convertimos toda la ciudad en parte de la bienvenida a BTS”, indicó.

CAMBIO DE NOMBRE SERÁ TEMPORAL

La denominación “Avenida BTS” tendrá carácter temporal y conmemorativo, por lo que no implicará una modificación oficial de la nomenclatura del distrito y culminadas las actividades el 11 de octubre, la calle volverá a contar con su denominación habitual.