Presunto cobrador de extorsiones a transportistas recibe 9 meses de prisión preventiva

Según la Fiscalía, el investigado habría recibido en sus cuentas bancarias los pagos exigidos a los choferes y coordinado la intimidación diaria junto a otros presuntos implicados.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que se dictaron nueve meses de prisión preventiva contra un presunto recaudador de las extorsiones exigidas a transportistas de la empresa Planeta Reynoso.

El investigado, identificado como Franklin Núñez, habría recibido en sus cuentas bancarias el dinero obtenido producto de estos cobros extorsivos, según las investigaciones realizadas por las autoridades. “También habría coordinado con otras personas, aún no identificadas, la intimidación diaria a los choferes de la empresa”, indicó la institución.

AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA

Durante la audiencia, el fiscal a cargo calificó los elementos recopilados como “graves y fundados elementos de convicción”. Entre las evidencias figuran los registros de los depósitos bancarios y las comunicaciones que el investigado habría mantenido con otros implicados. “La Fiscalía continúa las diligencias para identificar al resto de integrantes de la red”, manifestó.

Además, durante el operativo se incautó una granada de guerra, municiones para armas de fuego y un mensaje extorsivo, elementos que fueron incorporados a la investigación.

PODRÍAN SER IMPLICADOS

Por otro lado, el Ministerio Público advirtió que las personas que faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero proveniente de extorsiones también podrían ser investigadas y procesadas penalmente. “El Ministerio Público advirtió que quienes presten sus cuentas bancarias o digitales para recibir dinero de extorsiones pueden ser procesados como parte de la organización delictiva”, añadió.