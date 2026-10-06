PNP captura a cuatro sujetos tras hallar granada y arma en San Martín de Porres

Los cuatro intervenidos son investigados por presunto tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y explosivos, además de resistencia a la autoridad.

A raíz de un operativo realizado por la Policía Nacional que terminó con la detención de cuatro sujetos en la urbanización Praderas del Sol, en el distrito de San Martín de Porres, donde encontraron una granada, un arma de fuego y municiones dentro de un inmueble de la zona.

La intervención comenzó cuando los efectivos policiales detuvieron un mototaxi en el que se desplazaban dos hombres. Durante el registro, se les encontraron seis ‘ketes’ con una sustancia que sería compatible con pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.

La situación se complicó cuando un tercer sujeto habría salido de un inmueble y presuntamente agredió a uno de los suboficiales. Tras su detención, los agentes ingresaron al predio y encontraron una granada, un revólver y municiones.

INTERVENIDOS SERÁN INVESTIGADOS POR VARIOS DELITOS

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó que los cuatro detenidos serán procesados por su presunta implicancia en los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y explosivos, y resistencia a la autoridad.

Los intervenidos fueron identificados como Ángelo Pillaca Malca (23), Juan Enrique Pillaca Inoñán (54), Kevin Juan Reluz de la Cruz (23) y Juan Enrique Pillaca Manayay (30), todos de nacionalidad peruana.

PNP REPORTA MAS DE 2 MIL BANDAS DESARTICULADAS

Por otro lado, según el Mininter, durante los últimos dos meses la Policía Nacional desarticuló 2 256 bandas criminales y capturó a más de 14 mil personas requisitoriadas por la justicia.