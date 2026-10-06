San Isidro supera meta de reducción de delitos consumados y registra caída de 22,7 % hasta septiembre

Tras un trabajo articulado de prevención, patrullaje y vigilancia, San Isidro registró una reducción de 22,7 % en los eventos delictivos consumados entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Este resultado se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga, que viene reforzando las acciones de prevención, vigilancia y respuesta en los distintos sectores del distrito.

“Hemos venido fortaleciendo nuestra estrategia de seguridad con mayor presencia en las calles, tecnología y un trabajo articulado. Estos resultados nos alientan a seguir por este camino, pero también nos plantean el reto de continuar reduciendo los índices y atendiendo los puntos donde todavía tenemos mayores incidencias”, señaló la alcaldesa de San Isidro.

Más tecnología y presencia en las calles

Actualmente, San Isidro cuenta con 987 efectivos de Serenazgo y 663 cámaras de videovigilancia operativas, integradas a una plataforma tecnológica que permite atender incidencias de manera permanente.

A ello se suma el fortalecimiento del patrullaje preventivo y motorizado, así como el uso de drones y sistemas de monitoreo en tiempo real.

La estrategia incorpora además el análisis de información sobre las zonas, horarios y modalidades de mayor incidencia. El boletín presenta mapas de calor comparativos entre 2025 y 2026, así como la distribución de eventos por sectores y subsectores.

Esta información permite focalizar los recursos y reforzar la presencia de Serenazgo en los puntos donde se concentra una mayor cantidad de incidencias.

Prevención focalizada

El reporte de seguridad también identifica las vías con mayor recurrencia de eventos durante 2026 y durante el último mes evaluado, lo que permite orientar las acciones preventivas de acuerdo con el comportamiento registrado en cada zona.

En paralelo, la municipalidad mantiene operativa la Red Semafórica Centralizada, que comprende 54 intersecciones y es gestionada en tiempo real mediante las plataformas Swarco Cloud y Omnia.

La gestión municipal continuará fortaleciendo el patrullaje y la vigilancia, con énfasis en el uso de información para identificar puntos críticos y mejorar la capacidad de respuesta.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta el último día de gestión. Queremos cerrar este periodo con resultados concretos y, sobre todo, con un San Isidro cada vez más seguro para nuestros vecinos. Por eso vamos a intensificar las acciones de prevención, vigilancia y coordinación con las autoridades competentes”, afirmó Vizurraga.