“Foro Nacional Mujeres que impulsan el Perú” revalora el liderazgo de la mujer peruana

El encuentro resultó un espacio dedicado a visibilizar, valorar y celebrar la trayectoria, el liderazgo y la contribución de mujeres peruanas destacadas de distintos ámbitos.

En el auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, se realizó el “Foro Nacional Mujeres que impulsan el Perú”, organizado por Paula Rosa Villacorta, embajadora de Desarrollo 2026. El encuentro resultó un espacio dedicado a visibilizar, valorar y celebrar la trayectoria, el liderazgo y la contribución de mujeres peruanas destacadas de distintos ámbitos.

En representación de la diputada Nary Pinasco Montenegro, quien participaba en el Pleno, hizo uso de la palabra su hija Silvana Dávila Pinasco quien resaltó que el emprendimiento femenino en el Perú ha pasado de ser una respuesta a la necesidad económica a convertirse en un motor estratégico de desarrollo.

Sostuvo que el emprendimiento femenino en el Perú es una fuerza que une cada vez a más mujeres y ha dado un nuevo giro a la economía peruana.

“No hay duda que cada vez más mujeres están liderando negocios, en diversos rubros, desde un pequeño puesto en un mercado de repente vendiendo desayunos, hasta un emprendimiento que da trabajo a gran cantidad de personas y familias”, agregó.

Dávila Pinasco, anotó que, de esta manera, las mujeres siguen construyendo su propia marca demostrando que el emprendimiento y crecimiento económico también puede tener rostros femeninos.

Durante su participación señaló también que hoy en día, cada vez más mujeres emprenden ya no tanto por necesidad, sino por decisión porque ya no solo es cuestión de generar ingresos, sino de crear proyectos propios, ejercer liderazgo y tener su propia independencia.

“Recuerden el espíritu emprendedor femenino es una fuerza impulsora que estimula a las mujeres a superar obstáculos y alcanzar el éxito. Ser una mujer emprendedora significa nunca darse por vencida, aprender de los fracasos y celebrar los éxitos con gratitud”, finalizó.

Cabe mencionar, que en el “Foro Nacional Mujeres que impulsan el Perú” participaron como ponentes Gisela Rosales Cardenas CEO de Organización Mujeres con Éxito SAC, Martha Saldaña Núñez coach, mentora y escritora, Maritza Herrera empresaria de inversiones Don Vita EIRL, Carmen Albornoz gerente general de Test & Control, Delia Barriga Ciudad abogada y economista, directora ejecutiva de Fab Lab Peru “Innovación, tecnología y nuevas oportunidades para emprender”, María Girón León gerente de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Puente Piedra, Wilma Chira miembro invitada al voluntariado de la Comunidad de Mujeres de la Cámara de Comercio de Lima, Kiara Antúnez Velásquez presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) y Claudia Martínez Master Coach en mentalidad, negocios y emociones y CEO de Clámate.

Asimismo, participaron en el evento representantes de la ONG Qallariq Tikariq Warmi y de NAN de España, Tres mujeres, tres historias, tres abuelas.