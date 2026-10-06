Minedu recupera área deportiva en colegio Mariano Melgar de Breña

El ministerio de Educación logró recuperar para el colegio Mariano Melgar, “Marianito”, un área deportiva que desde hace 11 años había sido tomada por terceros, en perjuicio de más de 542 niños y niñas de educación inicial y primaria.

Tras la recuperación de las tres canchas de grass sintético en 3000 metros cuadrados, el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, afirmó que con esta acción se ha empezado a poner orden en más de 58 locales escolares que están en esta situación, “tal como lo ha dispuesto la presidenta de la república, Keiko Fujimori”.

“Estamos muy contentos de que nuestros niños y niñas hayan recuperado espacios deportivos que se usaban para otras actividades que no tenían nada que ver con la educación. Estamos poniendo orden en los colegios porque esa es la indicación expresa de la presidenta de la República”, enfatizó.

Explicó que la recuperación del espacio se realiza después de más de 11 años de olvido, pérdida de autoridad y negligencia en la defensa del patrimonio público. El área deportiva del colegio Mariano Melgar o “Marianito", ubicado en el distrito de Breña, es el primero en ser devuelto a la comunidad educativa.

La diligencia de desalojo fue ordenada por el 30.° Juzgado Civil de Lima y dispone la devolución de más de 3000 metros cuadrados de área deportiva que fue arrebatada a más de 542 niños y niñas de inicial y primaria que carecían de un espacio para actividades deportivas.

“Hemos actuado en el marco de la ley con un proceso de desalojo pacífico. Es una acción coordinada con el Ministerio del Interior. La presidenta de la república instruyó a la autoridad policial para que nos preste apoyo. Esperamos recuperar por lo menos otras 15 áreas deportivas en colegios ocupados ilegalmente antes de fin de año”, precisó el ministro Chang.

MÁS RECUPERACIONES

El caso del "Marianito" es solo el primero. En Lima Metropolitana, el Minedu ha identificado 58 instituciones educativas y 8 institutos públicos con terrenos ocupados irregularmente. La recuperación será paulatina y también se hará en el interior del país.

ENTRE OTROS CASOS IDENTIFICADOS, FIGURAN LOS SIGUIENTES:

⮚IE 8177 El Rosario (Carabayllo). De sus 30 240 m², 29 078 m² están usurpados, incluso con viviendas construidas en zonas escolares.

⮚IE Emblemática Mariano Melgar (Breña), queda pendiente recuperar más de 12 000 m² para garantizar su pleno desarrollo.

⮚IE Inca Garcilaso de la Vega. La ocupación ha bloqueado durante años proyectos de reconstrucción y ampliación.

⮚IEST María Rosario Aráoz Pinto. Un terreno de 70 000 m² ocupado ilegalmente desde hace más de 13 años.

⮚IEST Naciones Unidas: Unos 4000 m² permanecen en manos ajenas, impidiendo la expansión educativa.