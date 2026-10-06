Indecopi investiga denuncias por productos de BTS

A un día de las presentaciones de BTS en la capital, Indecopi informó que comenzó a investigar las denuncias relacionadas con la venta de productos asociados a los esperados conciertos. La medida busca revisar las situaciones reportadas por los consumidores.

La Dirección de Fiscalización del organismo viene recopilando información sobre los reclamos recibidos, entre ellos aquellos vinculados con la presunta falta de entrega de artículos ofrecidos como mercancía oficial de la agrupación surcoreana.

Los cuestionamientos también se hicieron públicos en el Centro Comercial Arenales, donde más de 800 fanáticas protestaron por problemas relacionados con la adquisición de los denominados ‘ARMY Bomb’. Las manifestantes señalaron a una tienda por un presunto incumplimiento en la entrega de estos productos.

MONITOREO DE CASOS

Indecopi señaló que continuará monitoreando estos casos y que comunicará los resultados de las acciones realizadas mediante sus canales oficiales. La institución recordó su labor de vigilancia frente a situaciones que puedan afectar los derechos de los consumidores.