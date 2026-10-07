Balacera en local de votación: detienen a hermano de alcalde de Chavín de Huantar

Un efectivo policial también resultó herido de bala y permanece hospitalizado en Huaraz, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades.

La Policía Nacional detuvo a Marco Tulio Montes Albornoz, hermano del alcalde de Chavín de Huántar, Oswaldo Montes Albornoz, por su presunta implicancia en los disparos registrados cerca de un local de votación durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre, en la provincia de Huari.

La intervención se realizó en el distrito de Puente Piedra, luego de diversas acciones de inteligencia y coordinación policial. Según informó la Región Policial Áncash, también fue determinante la información proporcionada por la esposa del ciudadano fallecido para ubicar al sospechoso.

Durante el registro personal, agentes del Área de Homicidios encontraron en poder de Montes Albornoz una pistola, municiones y un teléfono celular. La Fiscalía investiga si el arma incautada fue utilizada durante el enfrentamiento ocurrido en los exteriores del centro educativo República de Honduras, habilitado como local de votación.

ENFRENTAMIENTOS ENTRE SIMPATIZANTES

De acuerdo con la información preliminar de la investigación fiscal, los hechos se desencadenaron luego de que un personero de Perú Primero fuera retirado del local de votación por presuntamente protagonizar incidentes durante el conteo de votos.

La situación habría derivado en un enfrentamiento con simpatizantes de Acción Popular. En medio de la gresca se produjeron varios disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de John Montes Cusihuamán, de 34 años.

POLICÍA HERIDO

Por otro lado, la Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer cómo se produjeron los disparos y determinar las responsabilidades correspondientes. Marco Tulio Montes Albornoz permanece detenido mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en el hecho ocurrido durante la jornada electoral.