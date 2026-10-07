PUCP dispone clases virtuales por las tardes debido a aglomeraciones por concierto de BTS

La universidad señaló que los cierres y desvíos vehiculares implementados en los alrededores del Estadio San Marcos motivaron la medida para evitar dificultades en el desplazamiento.

Tras la realización del concierto de la agrupación surcoreana BTS, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dispuso que las clases se desarrollen de manera virtual debido a la gran aglomeración de personas en los alrededores del Estadio San Marcos, ubicado a pocas cuadras de la universidad.

La medida fue anunciada mediante un comunicado, en el que la institución justificó la virtualidad debido a los cierres y desvíos vehiculares implementados en la zona a raíz del evento.

DISPONE CLASES VIRTUALES

La universidad detalló que esta medida se aplicará los días miércoles 7 y viernes 9 de octubre. Durante la mañana, las actividades académicas se desarrollarán con normalidad; sin embargo, en horas de la tarde, las clases pasarán a la modalidad virtual. “En el caso del personal administrativo, cada jefatura determinará el personal indispensable para el funcionamiento de su área. Quienes no deban permanecer en el campus, podrán continuar sus labores de manera remota a partir de la 1:00 p.m.”, indicó.

Por otro lado, esta medida solo se aplicará al campus ubicado en la avenida Universitaria, mientras que las demás sedes de la institución continuarán desarrollando sus actividades con normalidad.