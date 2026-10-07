MIMP brinda recomendaciones para prevenir situaciones de violencia sexual durante conciertos de BTS

El Programa Nacional Warmi Ñan recuerda a adolescentes y jóvenes pedir ayuda ante cualquier situación de acoso, tocamientos indebidos y otras formas de violencia durante los espectáculos.

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima y ante la gran convocatoria de adolescentes y jóvenes que asistirán a las tres fechas programadas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brinda recomendaciones para disfrutar de estos eventos de manera segura y prevenir situaciones de violencia sexual.

La prevención empieza antes de llegar al concierto. Por ello, se recomienda informar a familiares o personas de confianza con quién se asistirá, establecer un punto de encuentro para la llegada y salida del recinto y comunicar la hora aproximada de retorno a casa. Esta medida permite contar con una red de apoyo y facilita la ubicación de las personas en caso se separen durante el evento.

Durante la espera para ingresar y mientras se permanece dentro del recinto, es importante no aceptar bebidas abiertas, regalos u otros productos de personas desconocidas, así como evitar compartir información personal con quienes no forman parte del círculo de confianza.

Asimismo, ante cualquier situación de acoso sexual, tocamientos indebidos o cualquier otra conducta que genere incomodidad o ponga en riesgo la integridad, se debe pedir ayuda inmediatamente al personal de seguridad o a los efectivos policiales presentes en el lugar.

Al finalizar el espectáculo, espera unos minutos antes de retirarte para evitar aglomeraciones, desplazarte con mayor tranquilidad y reducir situaciones de contacto físico no deseado.

Ninguna conducta, vestimenta o circunstancia justifica el acoso sexual ni ninguna otra forma de violencia. Si ocurre un hecho de violencia, se puede acudir a una comisaría para presentar la denuncia y a un Centro Emergencia Mujer y Familia para recibir atención psicológica, social y legal.

Asimismo, la Línea 100 brinda orientación gratuita y confidencial las 24 horas del día a quienes enfrentan o son testigos de situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia.