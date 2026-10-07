EsSalud salva a niña de 2 años que llegó desde Cajamarca con un grano de maíz alojado en la vía respiratoria

Una niña de 2 años y 4 meses, procedente de una zona rural de Jaén (Cajamarca), logró recuperarse tras ser intervenida de emergencia por especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. La pequeña tenía un grano de maíz alojado en la vía respiratoria. Actualmente, la menor, de iniciales A. D. R. A., respira por sus propios medios, no requiere oxígeno y permanece estable.

​El accidente ocurrió la noche del viernes 25 de septiembre en el distrito de Santa Rosa de la Yunga, cuando la pequeña tomó un puñado de maíz mientras jugaba en su vivienda. Al asustarse y romper en llanto, inhaló uno de los granos, lo que le provocó una grave obstrucción respiratoria y un episodio de asfixia.

​Tras recibir atención inicial en Jaén y Chiclayo, las evaluaciones médicas confirmaron que el cuerpo extraño se encontraba alojado en el bronquio derecho. Ante la complejidad del caso, se gestionó su traslado aéreo de emergencia a Lima para recibir atención especializada en el Hospital Almenara.

A su llegada, la menor fue atendida por un equipo integrado por especialistas de Neumología Pediátrica, Cirugía de Tórax y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. El procedimiento estuvo a cargo de los médicos Eduardo Ramírez Macedo y José Palacios León, quienes lograron ubicar y retirar el grano de maíz mediante una broncoscopía, procedimiento que permite observar el interior de las vías respiratorias y extraer cuerpos extraños.

Debido a la severa inflamación en la vía aérea, la menor permaneció en la UCI Pediátrica con soporte ventilatorio durante las primeras horas posteriores al procedimiento. ​“El maíz es un elemento orgánico que absorbe la humedad del organismo, aumenta de tamaño y puede generar una obstrucción bronquial completa. Por ello, era determinante retirarlo con urgencia”, explicó el Dr. Eduardo Ramírez Macedo, neumólogo pediatra del Hospital Almenara.

Tras su evolución favorable, la niña fue retirada del ventilador y comenzó a respirar nuevamente por sus propios medios. Actualmente se encuentra estable y sin requerimiento de oxígeno.

El padre de la niña agradeció la atención recibida por los profesionales de EsSalud y destacó el acompañamiento que recibió la familia durante el proceso. “Han sido días desesperantes desde que ocurrió este accidente. Queremos agradecer de corazón a los profesionales del Hospital Almenara que nos recibieron de manera inmediata. Gracias a Dios la intervención salió excelente y mi hija ya está estable”, señaló.

El caso también deja un llamado de atención a las familias. Los especialistas recomiendan mantener fuera del alcance de los niños pequeños objetos y alimentos de reducido tamaño que puedan ser llevados a la boca y terminar en las vías respiratorias.“En los menores de tres años es importante tener especial cuidado porque suelen llevarse objetos a la boca. Un descuido puede provocar una emergencia grave”, advirtió el Dr. Ramírez.

La atención de la pequeña fue posible gracias al trabajo coordinado de los servicios de Neumología Pediátrica, Cirugía de Tórax y UCI Pediátrica del Hospital Almenara, que actuaron de manera articulada desde su llegada para resolver una emergencia que comprometía su respiración.