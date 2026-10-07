Escolares de todo el país se miden en prueba final de la Olimpiada Nacional de Matemáticas

Un total de 237 estudiantes de secundaria de todo el país participarán el próximo domingo 11 de octubre en la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2026, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu), en alianza con Aceros Arequipa y Empresarios por la Educación. La jornada tendrá como escenario el Centro Vacacional Huampaní, en Chosica.

El proceso de evaluación se inició en julio en las instituciones educativas de todo el país, con la participación de 1,7 millones de escolares de primero a quinto de secundaria. Los estudiantes seleccionados avanzaron a la segunda etapa, desarrollada en agosto a nivel provincial y distrital por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Posteriormente, los clasificados participaron en la tercera etapa, a cargo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), de la que surgieron los 237 finalistas.

En la etapa nacional, los participantes deberán resolver cuatro problemas que pondrán a prueba no solo sus conocimientos matemáticos, sino también su capacidad de razonamiento, creatividad y pensamiento crítico para plantear distintas estrategias de solución.

UN APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DE LAS COMPETENCIAS

Con 22 años de vigencia, la ONEM estimula el razonamiento matemático y el interés por las ciencias y la tecnología. Un ejemplo es David Rivera López, quien participó en cuatro ediciones de la ONEM hasta obtener la medalla de oro en 2021.

El logro alcanzado le permitió representar al Perú en diversas competencias internacionales, entre ellas la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, la Olimpiada Matemática del Cáucaso, la Olimpiada Matemática de Asia Pacífico y la Olimpiada Matemática Rioplatense.

Luego, David fue admitido en seis universidades de Estados Unidos y eligió la Michigan State University, donde obtuvo una beca completa para continuar su formación en Ingeniería Aeroespacial.

Más allá de las medallas y las competencias, destaca el aprendizaje que deja esta experiencia. “Este camino no necesariamente tiene que llevarnos a estudiar Matemática. Lo que aprendemos es una forma distinta de razonar y de ver las cosas; para no asustarnos ni rendirnos frente a un problema nuevo y difícil, y seguir intentando hasta resolverlo”, afirma.

Como parte de la alianza del Ministerio de Educación con Aceros Arequipa y Empresarios por la Educación, la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas contempla la entrega de más de S/ 81 000 en premios a los estudiantes ganadores.