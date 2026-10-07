El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará asistencia técnica para habilitar el material rodante de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que piensa ser usado en el sistema de transporte que conectará el Cercado de Lima con Chosica.

La decisión fue adoptada durante una reunión de trabajo entre los equipos técnicos del MTC y la MML, liderados por el ministro José Anghello Tangherlini y el alcalde Renzo Reggiardo, respectivamente, con la participación de Jaime Blanco, gerente general de Ferrovías Central Andina y Ferrocarril Central Andino.

Durante el encuentro se acordó por parte del MTC brindar asistencia técnica sobre el material rodante, de propiedad de la comuna limeña, con la finalidad de que puedan realizar las pruebas técnicas necesarias para su habilitación, entre ellas las relacionadas con los sistemas de freno y luces.

En ese sentido, las evaluaciones permitirán determinar qué unidades cumplen las condiciones técnicas necesarias para incorporarse al servicio y brindar un transporte confiable y seguro a los pasajeros.