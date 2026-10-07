San Isidro: fortalecen capacidad de respuesta de bomberos con nueva entrega de equipos

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres de rojo, la Municipalidad de San Isidro entregó nuevos equipos e insumos a la Compañía de Bomberos San Isidro N.° 100, valorizados en más de S/ 56 000.

Entre los bienes entregados destacaron tres desfibriladores externos automáticos (DEA), neumáticos para vehículos de emergencia, baterías, así como baterías recargables, cargadores y una máscara para equipos de protección respiratoria autónoma (EPRA), destinados a reforzar la operatividad de la compañía.

La entrega se realizó en la sede de los bomberos, ubicada en la avenida Pérez Araníbar, como parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional vigente del 2025 al 2027, que permitió garantizar la continuidad del apoyo municipal y atender las necesidades de equipamiento de esta institución.

En ese marco, la gestión liderada por la alcaldesa Nancy Vizurraga destinó un presupuesto anual de S/ 337,130 para la adquisición de bienes, equipamiento, insumos, mantenimiento y otros servicios orientados a fortalecer la labor de los bomberos y su capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia.

Este convenio permite establecer un mecanismo de apoyo sostenido durante tres años, evitando retrasos en los procesos de aprobación y facilitando la atención oportuna de los requerimientos de la compañía.

Finalmente, la alcaldesa Nancy Vizurraga destacó que este apoyo permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de la compañía frente a las emergencias y contribuirá a la seguridad de los vecinos.

“fortalecer a nuestros bomberos es también fortalecer la seguridad de san isidro. queremos que cuenten con los equipos y recursos necesarios para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia y seguir cumpliendo con esa importante labor al servicio de nuestros vecinos”, señaló.