Conciertos de BTS podrían generar hasta S/200 millones en movimiento económico

El cálculo considera la asistencia de aproximadamente 118 mil personas durante las tres fechas programadas del grupo surcoreano en Lima.

La llegada de BTS al Perú podría generar un movimiento económico de entre 150 y 200 millones de soles, según una proyección del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El cálculo considera la asistencia de aproximadamente 118 mil personas durante las tres fechas programadas del grupo surcoreano en Lima. Solo la venta de entradas representaría cerca de 100 millones de soles, tomando como referencia un precio promedio de 844 soles.

Sin embargo, el impacto económico también alcanzaría a otros sectores. Restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida, locales de comida coreana y servicios de delivery vienen registrando una mayor demanda en los días previos a los conciertos.

COMERCIO

El comercio también se beneficiaría por la venta de polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados relacionados con la agrupación. Según el gremio, estos artículos pueden tener precios de entre 20 y 200 soles.

A ello se suman servicios de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, repostería, decoración y productos personalizados dirigidos a los seguidores de la banda.

El movimiento económico también tendría impacto en el sector turístico, debido a la llegada de seguidores procedentes de otras regiones del país y del extranjero. Se prevé una mayor demanda de hoteles y hospedajes por visitantes de ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de países como Ecuador, Chile y México.

De acuerdo con los datos citados en el reporte, el 94,37 % de los compradores durante la preventa fueron peruanos. La expectativa por los conciertos también refleja el crecimiento del turismo musical y de actividades comerciales vinculadas al K-pop y la cultura coreana en el país.