Fenómeno de El Niño: seis medidas clave para que las pymes protejan sus negocios

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) suelen ser las más vulnerables cuando fenómenos climáticos como El Niño (FEN) afectan la infraestructura, el transporte, el abastecimiento o el acceso a servicios básicos. Por ello, los especialistas recomiendan que los negocios no esperen a que ocurra una emergencia para tomar medidas preventivas.

Según el último comunicado oficial del ENFEN, El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias por encima de lo normal entre octubre y diciembre en la costa norte y central. De acuerdo con el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las lluvias intensas podrían elevar entre 20% y 30% los costos de transporte de los negocios si se interrumpen carreteras o vías de acceso.

"Esta temporada viene con un pronóstico más intenso de lo habitual, y la mejor forma de enfrentarla es anticiparse. Las empresas que revisan hoy su operación, su caja y sus proveedores son las que mejor sostienen sus ventas y se recuperan más rápido. En Interbank queremos acompañarlas antes, durante y después de la temporada de lluvias", señaló Ian Scofield, gerente de la División de Banca Negocios de Interbank.

Ante un escenario de lluvias intensas, interrupciones de servicios o dificultades logísticas, el especialista recomienda que las pequeñas y medianas empresas se preparen con las siguientes acciones:

1. IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL NEGOCIO

El primer paso es determinar cuáles son las operaciones indispensables para seguir atendiendo clientes y generando ingresos. También es importante conocer qué recursos las hacen posibles, desde energía eléctrica e internet hasta transporte o acceso al local.

Contar con alternativas previamente definidas puede facilitar la continuidad de las operaciones si alguno de estos servicios se ve afectado temporalmente.

2. MANTENER LAS FINANZAS ORGANIZADAS

El especialista recomienda tener claridad sobre los gastos indispensables para la operación y los compromisos financieros vigentes.

"Recomendamos un ejercicio simple: estimar cuántas semanas podría cubrir el negocio sus gastos fijos, como planilla, alquiler, proveedores y cuotas, si las ventas bajan por un tiempo. Ese número ayuda a tomar decisiones a tiempo, como adelantar compras antes de que suban los fletes o planificar el capital de trabajo de la temporada. Es una conversación que vale la pena tener con su banco antes de que lleguen las lluvias", explicó Scofield.

"Si la operación se ve afectada, en Interbank evaluaremos cada caso para encontrar la alternativa que mejor se ajuste, como reprogramaciones o períodos de gracia. Nuestros clientes pueden contactar a su ejecutivo de negocios o nuestros canales de comunicación oficiales", agregó.

3. PROTEGER EQUIPOS, INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN

Las lluvias intensas o inundaciones pueden generar pérdidas significativas si no se toman medidas preventivas. Equipos electrónicos, mercadería, inventarios y documentos importantes deben ubicarse en zonas seguras y protegidas.

Asimismo, conviene revisar y reforzar periódicamente techos, sistemas de drenaje, conexiones eléctricas y áreas de almacenamiento para identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en un problema.

4. RESPALDAR LA INFORMACIÓN Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN

La información es uno de los activos más importantes para cualquier empresa. Mantener copias de respaldo de documentos, contratos, registros e información de clientes permite retomar operaciones con mayor rapidez ante cualquier eventualidad.

También resulta recomendable que los colaboradores conozcan los protocolos de emergencia y los canales de comunicación que deberán utilizar en caso de contingencia.

"No se trata únicamente de proteger infraestructura o mercadería. La continuidad de un negocio también depende de tener a la mano la información crítica y de la capacidad de coordinar rápidamente con colaboradores, proveedores y clientes", afirma Scofield.

5. EVALUAR PROVEEDORES Y RUTAS ALTERNATIVAS

Las interrupciones en carreteras o vías de acceso pueden afectar el abastecimiento de insumos y la distribución de productos. Por ello, es recomendable identificar proveedores alternativos y evaluar opciones logísticas que permitan mantener operativas las actividades esenciales.

Una planificación previa puede ayudar a evitar retrasos y reducir el impacto económico de las interrupciones temporales.

6. DIVERSIFICAR LAS FORMAS DE COBRO

Aceptar diversos medios de pago es sumamente importante para los negocios, ya que brinda a los clientes la posibilidad de elegir cómo desean concretar su compra: con tarjeta de débito o crédito, con QR, con billeteras digitales, etc.

En la coyuntura actual, el comercio electrónico toma protagonismo, ya que omite la necesidad de estar físicamente en los locales.

Desde izipay —empresa del grupo Intercorp—, soluciones como Link de pago facilitan la experiencia de compra, ya que permiten crear un enlace personalizado y enviarlo por redes sociales para que los clientes paguen con su medio preferido y sin salir de casa.