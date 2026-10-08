INPE intensifica requisas en penales: se busca evitar actividades delictivas desde las cárceles

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó anoche una nueva requisa en el penal Miguel Castro Castro, como parte de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad y evitar actividades delictivas desde las prisiones.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y personal de seguridad del INPE inspeccionaron minuciosamente celdas, pasadizos, servicios higiénicos, patios y otros ambientes del referido establecimiento carcelario.

COORDINACIÓN DE DELITOS

El operativo en el penal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho y declarado en estado de emergencia, contó con el apoyo de 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y delegados de la Fiscalía, informa Andina.

Estas acciones se ejecutan de manera permanente para evitar la presencia de artículos prohibidos y prevenir la planificación o coordinación de delitos como extorsión, sicariato y otras actividades vinculadas al crimen organizado.