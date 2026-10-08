Hospital de Emergencias Grau de Essalud amplía jornadas quirúrgicas a noches y domingos para agilizar atenciones

La iniciativa permitirá realizar 240 cirugías adicionales hasta diciembre y priorizará a asegurados que llevan más de 45 días esperando una intervención.

Como parte de las acciones para reducir los tiempos de espera, el Hospital de Emergencias Grau del Seguro Social de Salud (EsSalud) incorporó la especialidad de Urología a las jornadas de desembalse quirúrgico que ya se venían desarrollando en Oftalmología. La medida está dirigida a asegurados que llevan más de 45 días esperando una intervención.

Los nuevos turnos de Urología se realizan de lunes a viernes, de 8:00 p.m. a 12:00 a. m., y los domingos por la mañana. La programación contempla 240 cirugías adicionales hasta diciembre de 2026, con un promedio de tres pacientes por jornada nocturna y el trabajo de cinco especialistas.

Esta estrategia responde a las acciones anunciadas por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, orientadas a reorganizar los servicios y aprovechar la capacidad instalada de los establecimientos.

“Estamos organizando nuestros servicios para aprovechar mejor la capacidad instalada y brindar una atención más oportuna y humana a nuestros asegurados”, señaló.

Los pacientes priorizados son contactados directamente para coordinar la fecha de su procedimiento. Entre las intervenciones programadas figuran la resección transuretral de próstata (RTU) y las biopsias prostáticas.

El paciente es primero

Uno de los asegurados atendidos es Elías Guillermo Olivo Rojas, de 59 años, quien acudió al hospital para realizarse una biopsia en la especialidad de Urología. “Vieron que mis exámenes requerían acelerar el procedimiento, así que me siento contento con la atención”, comentó.

Las intervenciones tienen una duración entre 60 a 90 minutos. Considerando la limpieza y esterilización de los equipos, el proceso completo demanda alrededor de dos horas y media por paciente.

Con la incorporación de Urología, EsSalud refuerza su capacidad operativa del Hospital de Emergencias Grau para brindar respuesta oportuna a los asegurados con mayor tiempo de espera.