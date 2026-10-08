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Decomisan 2 mil celulares de dudosa procedencia en Mesa Redonda: también detuvieron a 10 personas

En el operativo participaron 80 policías que intervinieron 15 locales señalados como parte de una presunta organización dedicada a la compra y venta ilegal de productos tecnológicos.

Foto Topnewslatam / Referencial



La Policía Nacional realizó un amplio operativo en el centro comercial Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, que permitió incautar gran cantidad de celulares y detener a 10 presuntos integrantes de la banda delincuencialLos Cachineros”.

En el operativo participaron 80 policías que ejecutaron acciones de control e intervención en 15 locales señalados como parte de la presunta organización dedicada a la compra y venta de productos tecnológicos de procedencia ilícita.

MERCADERÍA INCAUTADA

Durante la intervención, se incautaron 2 mil modernos celulares y 14 tablets de procedencia del Ministerio de Educación, además de audífonos, cargadores y otros accesorios que llevaban logotipos de reconocidas marcas.

Los 10 detenidos y la mercadería incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes por la presunta comisión de delitos aduaneros y contra la propiedad industrial.


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