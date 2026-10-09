Papa León XIV: confirman que Santo Padre se reunirá con jóvenes peruanos en el Estadio Nacional

Tras evaluar varios escenarios, finalmente se definió el lugar. El encuentro del papa León XIV con los jóvenes peruanos, previsto para el jueves 12 de noviembre como parte de su visita al país, será en el Estadio Nacional.

Inicialmente, la reunión se realizaría en el Estadio Monumental ubicado en el distrito de Ate Vitarte; sin embargo, el último sábado, 3 de octubre, se comunicó que el recinto quedaba descartado debido a temas técnicos.

REALIZAR PREGUNTAS

El nuevo lugar fue confirmado por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien dijo también que durante el evento habrá una dinámica que incluye coreografías y los jóvenes podrán realizar varias preguntas al religioso.

"Ya se había pensado en el otro, pero digamos, es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional", expresó la tarde de ayer Castillo Mattasoglio en una amplia entrevista con TV Perú.