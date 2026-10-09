Alerta roja por calor: 20 regiones soportarán altas temperaturas durante cuatro días

La escasa nubosidad al mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento de las temperaturas diurnas en 20 regiones del país, donde advierte condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

La alerta estará vigente desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre y comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Según el organismo meteorológico, la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

¿QUÉ TEMERATURAS SE ESPERAN LAS REGIONES?

Para el sábado 10 de octubre, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central y entre 23 °C y 26 °C en la costa sur. En la sierra, los valores llegarían a entre 22 °C y 33 °C en la zona norte, entre 24 °C y 32 °C en la central y entre 19 °C y 29 °C en la sur.

El domingo 11, la costa norte mantendrá máximas de entre 25 °C y 36 °C, mientras que en la costa central se esperan entre 23 °C y 30 °C. Para el lunes 12 y martes 13, se pronostican valores similares: hasta 36 °C en la costa norte y máximas de entre 23 °C y 30 °C en la costa central. En la sierra central, las temperaturas podrían alcanzar los 32 °C durante los cuatro días de alerta.