MTC impulsa nuevas rutas aéreas con incentivos y facilidades para las aerolíneas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), presentó el Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, una iniciativa que articula medidas para reducir costos y simplificar procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el inicio de nuevas operaciones aéreas y fortalecer la conectividad en el país.



La presentación estuvo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, junto a la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín Ugarte, quienes dieron a conocer esta propuesta que articula la participación de empresas y entidades públicas y privadas vinculadas al sector aeronáutico.



“Desde el Gobierno estamos impulsando medidas concretas para simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de atención y facilitar el desarrollo de nuevas operaciones aéreas. Con ello, buscamos generar mejores condiciones para la conectividad, el turismo, el comercio y el crecimiento económico del país”, sostuvo el ministro José Angello Tangherlini.



En materia de simplificación administrativa, el plazo de atención de los procedimientos para obtener permisos de operación se reducirá de hasta 90 días a aproximadamente 30 días. Asimismo, la tramitación de los permisos de vuelo pasará de 30 días a un día hábil. Con ello, se agilizarán los trámites para facilitar el inicio de nuevas operaciones aéreas.



El kit comprende medidas en cinco ámbitos: tarifas aeroportuarias, abastecimiento de combustible, servicios de asistencia en tierra, promoción de la demanda y facilitación regulatoria. A través de esta estrategia, se busca reducir los costos que enfrentan las aerolíneas al iniciar operaciones y generar condiciones más favorables para la apertura de nuevas rutas.



En el ámbito de las tarifas aeroportuarias, participan los concesionarios Lima Airport Partners (LAP), Aeropuertos del Perú (ADP) y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que incorporan incentivos tarifarios y acciones de promoción. Según las estimaciones, estos beneficios pueden generar ahorros desde US$ 19 mil anuales en tarifas de aterrizaje y despegue. Además, los descuentos aeroportuarios podrían superar los US$ 300 mil durante el primer año de operación, dependiendo de las condiciones aplicables.



En cuanto al abastecimiento de combustible, el kit contempla condiciones comerciales preferenciales con la participación de empresas como Repsol y Valero. Los ahorros estimados podrían alcanzar los US$ 18, 720 anuales en vuelos dentro de Sudamérica y aproximadamente US$ 40 mil en vuelos intercontinentales.



Por su parte, en los servicios de asistencia en tierra, fundamentales para la atención de aeronaves, pasajeros y equipajes, participan empresas como Talma y SAASA, que incorporan beneficios orientados a reducir los costos asociados a las nuevas operaciones aéreas.



El alcance de esta estrategia comprende tanto el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como terminales aéreas regionales del norte, oriente y sur del país. De esta manera, se busca ampliar las oportunidades para establecer conexiones nacionales e internacionales, incrementar las frecuencias de vuelo y facilitar el acceso de más ciudades a nuevos destinos.



Con esta iniciativa, el MTC promueve la coordinación entre el Estado y las empresas del sector aeronáutico para simplificar procedimientos, reducir costos y generar condiciones que favorezcan el desarrollo de nuevas operaciones aéreas, la integración territorial y el crecimiento económico del Perú.



