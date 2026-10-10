Vía Evitamiento: mujer muere y un hombre queda grave tras choque de motocicleta contra tráiler

Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido tras el choque entre la motocicleta en la que viajaban y un tráiler en la Vía de Evitamiento, a la altura del sector de Caquetá, en el distrito del Rímac.

De acuerdo con RPP Noticias, fuentes policiales indicaron que la colisión se habría originado cuando el motociclista realizó una maniobra para adelantar al vehículo pesado, ingresando al punto ciego del conductor.

La fallecida fue identificada como Noemí Montoya (22), quien iba como copiloto y murió en el acto. Por su parte, el conductor del vehículo menor, Alexander Mattos (25), resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano; ambos ciudadanos venezolanos residían en el país desde hace cinco años y no contarían con familiares en el país.

Arrastran a víctima e investigaciones

Según testigos en la zona, el chofer del camión no se habría percatado del impacto inicial, por lo que continuó con su marcha y arrastró el cuerpo de la mujer por aproximadamente 200 metros a lo largo de la vía.

Agentes de la PNP acudieron al lugar de la emergencia para acordonar el área y facilitar las labores periciales de campo. Posteriormente, la Comisaría PNP del Rímac asumió las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las causas exactas del accidente.