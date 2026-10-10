Persecución en la Panamericana Sur: un delincuente muere y dos quedan heridos tras robo de auto

Un delincuente fue abatido y otros dos resultaron heridos durante una persecución policial registrada esta madrugada en la Panamericana Sur, tras el robo de un vehículo en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con Exitosa Noticias, el parte policial indica que la intervención se inició a la altura del kilómetro 21 de dicha vía, donde los tres sujetos fueron captados mientras robaban un automóvil de color rojo estacionado.

Al advertir la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar a bordo de la unidad sustraída, lo que desencadenó una persecución con tiroteo que concluyó en San Juan de Miraflores con la recuperación del auto y la detención de los implicados.

Fallecidos y heridos en persecución

Durante el enfrentamiento, el sujeto que conducía el automóvil falleció tras recibir impactos de bala. En tanto, sus dos presuntos cómplices resultaron heridos y fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen internados con diagnóstico reservado bajo investigación policial.

Pesquisas y restablecimiento del tránsito

Hasta el lugar de los hechos acudieron peritos de Criminalística, quienes contabilizaron ocho casquillos de bala en los alrededores del vehículo recuperado. Las diligencias provocaron que se restringa el tránsito vehicular durante más de una hora en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 56, pero al culminar los trabajos la circulación en la zona quedó totalmente restablecida.