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Hace 37 minutos

Caso Liceo Naval: audiencia continuará el 15 de octubre con testimonios de docentes, chofer y alumnos

La sesión se reanudará para tomar las declaraciones de cuatro menores en libertad, dos docentes, el conductor del bus y un testigo clave, además de evaluar presuntos chats de WhatsApp.



La audiencia de esclarecimiento de hechos por la presunta agresión sexual en perjuicio de un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise fue suspendida y se reanudará el jueves 15 de octubre a las 2:00 p. m. La sesión, que se desarrolló entre las 12:30 p. m. y las 7:15 p. m., no alcanzó a abordar la totalidad de la agenda programada.

Durante la jornada declararon los padres del menor agraviado, quienes relataron lo sucedido dentro del bus escolar e identificaron con nombres y apellidos a los adolescentes que habrían sujetado de los brazos a su hijo, contando con la representación legal del abogado Juan Peña y dos letrados adicionales, mientras que los padres de seis menores internados en Maranguita siguieron el acto de forma virtual.

Asimismo, los médicos legistas a cargo de las evaluaciones presentaron sus testimonios en la sesión; sin embargo, sus informes fueron objetados por la defensa de los investigados, la cual alegó una presunta falta de rigor técnico y el incumplimiento de protocolos, observaciones que deberán ser evaluadas dentro del expediente judicial.

Declaraciones pendientes y nuevo incidente en Maranguita

Para la siguiente jornada se citó a cuatro adolescentes que enfrentan el proceso en libertad y a un quinto menor que comparecerá como testigo por ser el mejor amigo de la víctima, sumado a los tres adultos investigados, dos profesores y el conductor del vehículo. Sus manifestaciones buscarán reconstruir los eventos posteriores al ataque, incluyendo la reunión de un grupo de alumnos en un chifa del distrito de San Borja y la revisión de presuntos mensajes de WhatsApp enviados a la víctima durante ese almuerzo por uno de los estudiantes no internados.

Por otra parte, respecto a una segunda denuncia por agresión al interior del centro juvenil Maranguita, la administración de dicho establecimiento informó que el hecho se gestionará de manera interna y ha citado a los jóvenes presentes en el lugar para recabar la información correspondiente.


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