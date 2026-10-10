Caso Liceo Naval: audiencia continuará el 15 de octubre con testimonios de docentes, chofer y alumnos

La audiencia de esclarecimiento de hechos por la presunta agresión sexual en perjuicio de un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise fue suspendida y se reanudará el jueves 15 de octubre a las 2:00 p. m. La sesión, que se desarrolló entre las 12:30 p. m. y las 7:15 p. m., no alcanzó a abordar la totalidad de la agenda programada.

Durante la jornada declararon los padres del menor agraviado, quienes relataron lo sucedido dentro del bus escolar e identificaron con nombres y apellidos a los adolescentes que habrían sujetado de los brazos a su hijo, contando con la representación legal del abogado Juan Peña y dos letrados adicionales, mientras que los padres de seis menores internados en Maranguita siguieron el acto de forma virtual.

Asimismo, los médicos legistas a cargo de las evaluaciones presentaron sus testimonios en la sesión; sin embargo, sus informes fueron objetados por la defensa de los investigados, la cual alegó una presunta falta de rigor técnico y el incumplimiento de protocolos, observaciones que deberán ser evaluadas dentro del expediente judicial.

Declaraciones pendientes y nuevo incidente en Maranguita

Para la siguiente jornada se citó a cuatro adolescentes que enfrentan el proceso en libertad y a un quinto menor que comparecerá como testigo por ser el mejor amigo de la víctima, sumado a los tres adultos investigados, dos profesores y el conductor del vehículo. Sus manifestaciones buscarán reconstruir los eventos posteriores al ataque, incluyendo la reunión de un grupo de alumnos en un chifa del distrito de San Borja y la revisión de presuntos mensajes de WhatsApp enviados a la víctima durante ese almuerzo por uno de los estudiantes no internados.

Por otra parte, respecto a una segunda denuncia por agresión al interior del centro juvenil Maranguita, la administración de dicho establecimiento informó que el hecho se gestionará de manera interna y ha citado a los jóvenes presentes en el lugar para recabar la información correspondiente.