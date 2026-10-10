Villa María del Triunfo: capturan sujetos que extorsionaban a cantantes de salsa y cumbia

Luego de un paciente seguimiento, la Policía Nacional capturó a integrantes de una banda de extorsionadores que exigía S/ 20 mil a cantantes de salsa y cumbia para permitirles realizar conciertos en distintos distritos de Lima.

Los detenidos, dos hombres y una mujer, opusieron tenaz resistencia al momento de la intervención. Ellos fueron detenidos en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) por la División de Extorsiones de la Policía Nacional.

A TRAVÉS DE WHATSAPP

Trascendió que los tres detenidos mantienen vínculos con delincuentes recluidos en un establecimiento penitenciario ubicado en Lima Este, con quienes coordinaban todas las acciones, mensajes a las víctimas, marcaje, etc.

Los artistas extorsionados recibían permanentemente mensajes amenazantes, escritos y audios, a través de WhatsApp. Las identidades de los conocidos cantantes a quienes se les solicitaban cupos no fueron reveladas.