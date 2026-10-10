Keiko Fujimori presenta primeros resultados de las acciones realizadas por el Comando Unificado

Esta tarde, la presidenta Keiko Fujimori presentó las primeras acciones del Comando Unificado, una estrategia que articula las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad.

"En estos pocos días hemos podido ver los reportes y sabemos que es un buen primer paso, pero de un largo camino que seguramente será difícil", señaló desde el Cuartel General del Ejército, en San Borja, donde se realizó la actividad.

Aseguró que la decisión de implementar esta estrategia es irreversible. "Que quede bien claro que no hay punto de retorno. Esta decisión es irreversible", recalcó. También pidió al sector privado apoyar con información la lucha contra la delincuencia.

TÁCTICAS DE COMBATE

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, detalló que el Comando Unificado ejecutó tres operaciones en la zona sur de Lima, una de ellas con la participación de 100 efectivos especializados en tácticas de combate.

Como resultado de estas acciones, se intervino a requisitoriados y se desarticuló una presunta banda criminal conocida como 'Los Chukys'. También se realizaron operativos en provincias, entre ellas Trujillo, donde se detuvo a 13 personas.

Asimismo, en coordinación con Migraciones, se intervino a 117 extranjeros. De ese grupo, 60 fueron identificados en situación irregular y, según lo anunciado por el jefe policial, se iniciarán las acciones correspondientes para su expulsión del país.