Señor de los Milagros: rechazan acto de irreverencia contra la sagrada imagen en reality 'Los Tinelli'

Tras la difusión de una escena del reality argentino 'Los Tinelli', donde la imagen del Cristo Moreno supuestamente terminó en el suelo. La Hermandad del Señor de los Milagros exigió disculpas públicas por lo mostrado durante el programa.

"Exigimos una disculpa pública, clara y sincera hacia los devotos del Señor de los Milagros y el pueblo peruano que se ha sentido ofendido", señaló la Hermandad del Señor de Pachacamilla en un amplio comunicado publicado en Instagram.

MARTHA VALCÁRCEL

La polémica se originó cuando Marcelo Tinelli mostró a sus hijas una imagen del Señor de los Milagros que le había regalado Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana Milett Figueroa, quien es la pareja del conductor argentino.

Durante la conversación, Candelaria Tinelli tomó la imagen, la olió e hizo comentarios relacionados con el uso de esencias en Perú con supuestos rituales de amarres. La escena generó controversia por el trato dado a la figura religiosa, que, según la Hermandad, fue arrojada al suelo.