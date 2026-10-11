Comando Unificado: desarticulan organizaciones criminales en Lima y decomisan armamento de guerra

Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú, en el marco de las acciones del Comando Unificado, realizó dos operativos, logrando desarticular dos organizaciones criminales en Lima e incautando armas y municiones.

El primer operativo se ejecutó a las 02:32 horas en Villa El Salvador; se logró desarticular a la banda criminal “Los Malditos de la Panamericana”, se detuvo a dos de sus presuntos integrantes y se les decomisó una pistola.

Durante los hechos, un sujeto aún no identificado fue abatido y otros dos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego. Se trata de José S., de 34 años (venezolano), y Wilfredo M., de 23 años (peruano).

CARGADORES DE FUSIL AKM

El segundo operativo se realizó en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos, donde la Policía desarticuló a la banda criminal “Los Chukis de Huandoy” y se detuvo a Dervin G., de 25 años (venezolano).

Se decomisó una pistola, municiones, así como dos cargadores de fusil AKM. Durante esta operación, otro sujeto, cuya identidad no ha sido establecida, fue abatido tras un enfrentamiento con personal policial.