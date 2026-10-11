Puente Piedra: capturan sujeto que era buscado en Italia por presunto abuso sexual de menores

Un hombre, identificado como Miguel Cahua, fue detenido hoy en Puente Piedra, luego que Interpol emitiera una alerta roja por las acusaciones en su contra por presuntos delitos de abuso sexual contra menores en Italia.

El sujeto estaba prófugo de la justicia italiana y, tras ser detectado en nuestro país, la Policía Nacional seguía sus pasos de cerca desde hace cuatro meses. Cahua Torres fue acusado de abusar sexualmente de dos menores.

PRESUNTOS DELITOS

Según las autoridades, el sujeto habría agredido a una menor de 9 años en el año 2000. También se le acusa de un presunto delito sexual contra su propia hija, cuando ella tenía 14 años, en 2014. Ambos casos ocurrieron en Roma, Italia.

Tras su detención, se activará el procedimiento de extradición a Italia, donde la Corte de Apelaciones lo solicita para que responda ante la justicia por los presuntos delitos que se le atribuyen, informa RPP.