Callao: feroz enfrentamiento a balazos entre bandas criminales dejó una persona herida

Un sujeto de 35 años, identificado como Jair R., resultó herido durante una feroz balacera registrada en la avenida Argentina, a la altura del callejón Barboza, en el Callao.

Según información policial, el hecho estaría relacionado con un presunto enfrentamiento entre bandas criminales rivales que buscarían controlar las extorsiones en el sector.

GRUPO RIVAL

El tiroteo habría ocurrido cuando integrantes de una banda llegaron a la zona para cobrar cupos a los negocios y ambulantes, siendo atacados a balazos por un grupo rival.

Trascendió que el herido, Jair R., fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó internado en estado muy delicado; recibió un impacto de bala en el pecho.