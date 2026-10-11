Ministro Sheput: Confiamos que el papa León XIV cumpla todas las actividades durante su visita al Perú

El ministro Juan Sheput manifestó que el Gobierno confía que el papa León XIV podrá cumplir todas las actividades programadas durante su visita al Perú, esto, tras conocer que el Santo Padre será operado los próximos días para extraerle un nódulo pulmonar.

"Pidiéndole al Señor de los Milagros que interceda de parte de todo el pueblo peruano para que (el papa) se recupere. Hasta el momento no hay ningún tipo de información, pero tenemos la esperanza que se va a cumplir con la semana de visita programada", indicó.

OPERACIÓN PREVENTIVA

El titular de Trabajo y Promoción del Empleo señaló también que las noticias que publica el Vaticano informan que la operación es preventiva, y que la agenda de actividades del Sumo Pontífice en nuestro país hasta el momento no ha sufrido ninguna modificación.

"Hasta ahora todo se mantiene, hasta ahora todo está en marcha según lo programado y hay que pedir al pueblo peruano que ore por su santidad León XIV y que hasta el momento no hay absolutamente ningún cambio en la programación", exhortó Sheput Moore.