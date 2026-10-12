72 escolares ganadores de la XXII Olimpiada Nacional de Matemática serán premiados este lunes en Huampaní

La etapa nacional reunió a 237 finalistas de todas las regiones del país. Más de 1,7 millones de escolares participaron en la competencia, realizada gracias a una alianza estratégica entre el Minedu y

Este lunes 12 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) premiará a los ganadores de la etapa nacional de la XXII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM) 2026. Durante la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en el Centro Vacacional Huampaní, en Chosica, se reconocerá a 72 estudiantes con 12 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce.

Entre los principales premios, el estudiante del nivel 3 que obtenga el mayor puntaje recibirá S/ 50 000, mientras que quien alcance el segundo mejor resultado recibirá S/ 15 000. En total, esta edición contempla la entrega de más de S/ 81 000 en premios.

La realización de esta competencia es posible gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y la empresa privada Aceros Arequipa, con la participación de Empresarios por la Educación. Esta articulación permite reconocer el talento matemático de los escolares y promover el desarrollo de sus capacidades.

La ceremonia de premiación y clausura será transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales del Minedu en Facebook y YouTube, así como de la cuenta de Facebook de PerúEduca.

Más de 1,7 millones de escolares participaron en la olimpiada.

La etapa nacional se desarrolló hoy, domingo, en el Centro Vacacional Huampaní y reunió a 237 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.

Los escolares llegaron a esta fase de la competencia tras superar un proceso de clasificación que comenzó en sus instituciones educativas y continuó en las etapas de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación (DRE/GRE).

Durante cuatro horas, los finalistas resolvieron cuatro problemas matemáticos que pusieron a prueba sus conocimientos, capacidad de razonamiento, creatividad y habilidad para plantear y justificar distintas estrategias de solución.

Desde su primera etapa, la ONEM 2026 convocó a más de 1,7 millones de estudiantes de secundaria de todo el país. La competencia busca contribuir al aprendizaje de la matemática mediante la resolución de problemas y promover el pensamiento crítico y otras habilidades necesarias para la formación integral de los escolares.

Formación docente y encuentro entre regiones

Como parte de las acciones complementarias de esta edición, se incorporó el Plan de Fortalecimiento Docente, que brinda formación continua a profesores de secundaria mediante actividades virtuales y presenciales.

Además de la competencia académica, la etapa nacional propició el intercambio de experiencias y conocimientos entre estudiantes de distintas regiones, unidos por su interés en la matemática. Acompañados por sus docentes asesores, los finalistas participaron en espacios de convivencia y actividades recreativas durante su estadía en Huampaní, donde estrecharon vínculos, compartieron sus experiencias y demostraron el talento matemático presente en todo el país.

Oficina de Prensa – Minedu



Lima, 11 de octubre de 2026