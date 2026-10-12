San Juan de Lurigancho: letrero de tienda Oxxo cae sobre adulto mayor y menor de edad

Un accidente ocurrido la mañana de este lunes 12 de octubre generó preocupación entre los vecinos de San Juan de Lurigancho. Un letrero de una tienda Oxxo se desprendió y cayó sobre un adulto mayor y un menor de edad, quienes transitaban por el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse. El incidente se registró durante las primeras horas del día, cuando numerosos escolares y peatones circulaban por esta concurrida zona de Lima Este.

La caída de la estructura provocó la rápida intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que acudió al establecimiento comercial para auxiliar a los afectados. Según información difundida por la comuna, ambos heridos fueron trasladados inicialmente al hospital Diez Ufano de EsSalud; sin embargo, no habrían sido admitidos debido a que no contaban con seguro médico.

Heridos fueron trasladados a hospital de Canto Grande

Ante la situación, los agentes municipales trasladaron al adulto mayor y al menor de edad al hospital de Canto Grande, donde finalmente recibieron atención médica. Aunque las autoridades no han difundido información oficial sobre sus identidades ni un diagnóstico detallado, los reportes preliminares señalan que ambos se encontrarían fuera de peligro y presentarían lesiones leves.

Municipalidad fiscaliza tienda Oxxo tras caída de letrero

Tras el accidente, personal de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho llegó al local para inspeccionar las condiciones de la estructura publicitaria que terminó desplomándose sobre los transeúntes. Las diligencias buscan determinar las circunstancias del desprendimiento y verificar si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

El incidente ha puesto la atención sobre la seguridad de los letreros publicitarios instalados en establecimientos comerciales, especialmente en zonas de intensa circulación peatonal. El accidente ocurrió en un horario de ingreso escolar, cuando menores de edad y otros vecinos transitaban por la avenida Fernando Wiesse. Hasta el momento, no se han precisado las causas del desprendimiento ni se ha informado sobre posibles sanciones administrativas contra el establecimiento.