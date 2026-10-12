BTS en Lima: conciertos dejaron más de 35 toneladas de basura y movilizaron a mil agentes

Los multitudinarios conciertos de BTS en Lima, realizados el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, no solo congregaron a miles de seguidores de la agrupación surcoreana, sino que también dejaron más de 35 toneladas de basura en los alrededores del recinto. Ante la masiva asistencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó un operativo con más de mil agentes municipales para reforzar la seguridad, mantener el orden y garantizar la limpieza antes, durante y después de cada presentación.

BTS en Lima: más de 170 trabajadores recogieron toneladas de basura

La magnitud del evento obligó a movilizar a más de 170 operarios de limpieza, quienes realizaron labores de barrido, recolección de residuos y lavado de calles con apoyo de camiones compactadores y motocisternas. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló que únicamente durante la primera fecha se recogieron 20 toneladas de desperdicios, una cifra que aumentó hasta superar las 35 toneladas al finalizar los tres conciertos.

La seguridad también representó uno de los principales desafíos. Por cada turno, 150 serenos patrullaron los exteriores del estadio desde las 5:00 de la mañana, utilizando drones, unidades móviles y sistemas de videovigilancia. Asimismo, brigadas de rescate atendieron a fanáticos que presentaron desmayos y descompensaciones, mientras que otros 150 prevencionistas supervisaron las rutas de evacuación, accesos y zonas de concentración del público.

Refuerzan seguridad y tránsito durante conciertos de BTS

Como respuesta a los pedidos de las ARMY, nombre con el que se conoce a los seguidores de BTS, la comuna limeña instaló 25 baños portátiles en el parque de la Unidad Vecinal N° 3 y frente a la puerta 8 del Estadio San Marcos. Además, alrededor de 150 fiscalizadores por jornada controlaron el comercio ambulatorio informal, despejaron accesos y evitaron la ocupación de espacios públicos destinados al tránsito peatonal.

Por otro lado, más de 80 inspectores municipales por jornada fueron distribuidos en las avenidas Venezuela, Universitaria, Argentina, Colonial y Mariano Cornejo para controlar la congestión vehicular provocada por los conciertos. Los trabajos se desarrollaron desde las 6:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los asistentes y residentes de las zonas cercanas al Estadio San Marcos.