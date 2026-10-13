Ventanilla: matan a joven y dejan herido a su amigo cuando esperan su cena en un puesto de comida

Esta madrugada, un joven de 22 años fue asesinado a balazos y su amigo resultó herido durante un ataque armado registrado en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en el distrito de Ventanilla, Callao.

Según testigos, ambos se encontraban apoyados en un auto esperando su cena en un puesto de comida rápida cuando fueron interceptados por dos sujetos que abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.

CUATRO VECES

La víctima mortal fue identificada como Renzo S., mientras que el herido responde al nombre de Adriano L. Los sicarios llegaron caminando por la avenida Castilla y, tras identificarlos, les dispararon seis veces.

Ambos fueron trasladados al hospital Daniel A. Carrión; Renzo S. falleció minutos después de ser internado y su amigo lucha por su vida. Las autoridades tratan de identificar a los responsables de este hecho violento.