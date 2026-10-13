Carabayllo: capturan a cuatro integrantes de una banda dedicada al tráfico de terrenos

La Policía Nacional y la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada detuvieron ayer a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Cantera”, durante un operativo realizado en el distrito de Carabayllo.

Los detenidos son José A., alias “Don José” y presunto líder de la organización; Raymundo B., alias “Edmundo”; Jorge D., alias “Kukín”; y Miguel G., alias “Miguel”. Son investigados por el delito de tráfico de terrenos y usurpación violenta.

Según información del Ministerio Público, las autoridades continúan con las diligencias para tratar de ubicar a otros presuntos integrantes de la banda y ejecutar nuevos allanamientos y registros de inmuebles vinculados al caso.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Trascendió que la red criminal “Cantera” se constituyó en 2020 para apropiarse con violencia y ataques armados de un terreno de 580 hectáreas perteneciente a la concesión minera Acumulación Cristopher, ubicada en Carabayllo.

El propósito habría sido lotizar el predio y comercializarlo ilegalmente tanto para vivienda como para la minería ilegal; en todo momento los detenidos guardaron silencio. El operativo se ejecutó tras un largo trabajo de inteligencia.