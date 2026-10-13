Línea 2 del Metro: estación San Marcos alcanza 96 % de avance en obras civiles

La línea 2 registra un avance del 82% de obras donde la estación San Marcos beneficiará al rededor de 45 000 estudiantes.

Según informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte. La construcción de la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra un avance general del 82 %.

El proyecto busca mejorar la movilidad en la capital y ofrecer una alternativa de transporte para miles de ciudadanos que se desplazan diariamente por la ciudad, donde las obras civiles de esta estación alcanzaron un avance del 96 %, mientras que los trabajos de arquitectura llegaron al 65 %.

La futura estación beneficiará a más de 45 000 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes contarán con una nueva alternativa para trasladarse hacia su centro de estudios.

AVANZAN TRABAJOS EN LA ESTACIÓN SAN MARCOS

Las labores en la estación San Marcos comprenden distintas etapas de construcción y acondicionamiento. Entre los trabajos ya realizados destacan la excavación y la ejecución de la losa de cubierta, según el MTC.

Asimismo, se ejecutan labores de acondicionamiento de muros y veredas, además de trabajos en el vestíbulo de la estación. Estas intervenciones forman parte de las obras necesarias para completar la infraestructura antes de su futura puesta en servicio.

SEGUNDA ETAPA COMPRENDE 11 ESTACIONES

La estación San Marcos integra la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que comprende otras diez estaciones: Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes, Carmen de la Legua, Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo. Según la información difundida por el sector, todas las estaciones de este grupo registran avances superiores al 95 % en obras civiles.