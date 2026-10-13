Capturan a alias “Papá” en Huachipa: Argentina lo investiga por triple feminicidio

Según las investigaciones, el crimen estaría relacionado con el presunto robo de sustancias estupefacientes y la actividad de una estructura criminal transnacional.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), y personal de Interpol capturaron en Huachipa a Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años, ciudadano peruano requerido por la justicia argentina por su presunta participación en un triple feminicidio ocurrido en 2025.

El detenido, conocido con los alias de “Papá” y “Serranacho”, contaba con una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio agravado. Las autoridades argentinas lo investigan como presunto autor mediato del asesinato de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, además de una adolescente de 15 años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el crimen estaría relacionado con un presunto intento de recuperar sustancias estupefacientes que habrían sido sustraídas. Según el reporte, Valverde Rodríguez habría desempeñado un papel de liderazgo dentro de una estructura criminal transnacional y presuntamente utilizaba una identidad falsa para evitar ser detectado tras su regreso al Perú

INVESTIGACIÓN POR CRIMEN Y PRESUNTA RED CRIMINAL

Las autoridades argentinas vinculan a Valverde Rodríguez con el asesinato de las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela, donde el movil del crimen estaría relacionado con el tráfico de drogas y la presunta sustracción de estupefacientes.

Para ocultar su identidad, el sujeto presuntamente utilizaba el nombre de Miguel Gerardo Celedonio Timana. El coronel Hans Ruiz Marín, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, informó que la intervención se realizó a solicitud del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón, Argentina.

REGISTRA ANTECEDENTES POR PRESUNTOS DELITOS EN EL PERÚ

Por otro lado, Valverde Rodríguez también registra antecedentes policiales en territorio peruano. En junio de 2013 fue capturado en Trujillo y presentado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, investigada por actividades relacionadas con extorsiones y cobro de cupos.