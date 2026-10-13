San Juan de Miraflores: enfrentamiento entre presuntos barristas deja dos sujetos heridos de bala

Un violento enfrentamiento entre falsos barristas dejó a dos transeúntes heridos de bala en San Juan de Miraflores. El suceso se registró anoche en el cruce de la calle Las Retamas y la avenida Las Violetas, causando temor entre los vecinos.

Según los moradores, la pelea se habría prologado por una hora, algunos jóvenes lucían camisetas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Las víctimas transitaban con dirección a sus viviendas cuando fueron alcanzadas por las balas.

HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA

Los hombres de 39 y 28 años terminaron con impactos de bala en las piernas, sus identidades se mantienen en reserva. Ambos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde quedaron internados para recibir atención especializada.

Al lugar llegaron peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y contabilizaron al menos siete casquillos de bala en el sector. Vecinos piden que el patrullaje policial y del serenazgo sea más constante en la zona.