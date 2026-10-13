Ministerio de la Mujer rechaza actos discriminatorios contra menores con discapacidad

La institución recordó que ningún menor debe recibir un trato desfavorable ni ser excluido por presentar una discapacidad o alguna condición particular.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre un presunto caso de discriminación contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA), atribuido a una docente que actualmente se desempeña como diputada.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, la institución rechazó cualquier acto que vulnere los derechos de los menores y reafirmó la importancia de garantizar un trato digno e igualitario.

El pronunciamiento se produjo luego de que un medio de comunicación difundiera información sobre la presunta conducta discriminatoria en una institución educativa, donde el ministerio recordó que ningún niño debe ser excluido o recibir un trato desfavorable por presentar una discapacidad o una condición.

MIMP RECUERDA DERECHOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD

Mediante su comunicado, el ministerio reiteró su rechazo a toda forma de discriminación contra los menores y señaló que el caso difundido involucra a un niño con TEA y a una docente que actualmente ocupa un cargo como diputada.

Asimismo, la entidad, recordó que la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, protege el derecho a la educación inclusiva, donde establece que los estudiantes con discapacidad deben contar con condiciones que les permitan acceder a la enseñanza.

EXHORTAN A GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Finalmente, el MIMP hizo un llamado a las autoridades educativas para que refuercen las acciones destinadas a prevenir y atender situaciones de discriminación dentro de los colegios, donde la discapacidad no debe de convertirse en un impedimento para acceder a la educación.