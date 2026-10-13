Municipalidad de Lima presenta “Horrorland Dark Experience” en el Circuito Mágico del Agua

La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), presenta el regreso de “Horrorland Dark Experience” al Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Desde el 2 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que combina escenarios temáticos, efectos especiales y personajes en vivo, en una propuesta especialmente preparada por la temporada de Halloween.

La atracción contará con un recorrido por 11 experiencias temáticas, entre ellas portales, pueblos dominados por brujas, mazmorras, circos siniestros, monasterios y casas poseídas. Los asistentes podrán interactuar con personajes caracterizados y recorrer espacios ambientados con efectos visuales y elementos escenográficos diseñados para ofrecer una experiencia de suspenso y adrenalina.

“Horrorland Dark Experience” estará disponible de lunes a domingo, de 5:00 p. m. a 10:00 p. m., en la Zona Tangüis, con ingreso por la Puerta 7 del Circuito Mágico del Agua. La entrada general tiene un costo de S/20 y los boletos pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma de Ticketmaster y en las boleterías del recinto.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Lima amplía la oferta de entretenimiento en sus espacios públicos y promueve nuevas alternativas para que familias y jóvenes disfruten de los parques de la ciudad. De esta manera, el Circuito Mágico del Agua continúa incorporando actividades y experiencias dirigidas a públicos diversos durante las distintas temporadas del año.