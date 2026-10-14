¡La visita continúa confirmada! Papa León XIV mantiene previsto su viaje al Perú

La continuidad de la gira apostólica dependerá de la evolución médica del pontífice y de las evaluaciones que se realicen durante su recuperación.

Luego de que el sumo pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirpale un nódulo pulmonar canceroso, el vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, informó que el viaje apostólico del papa León XIV a Sudamérica, que incluye una visita al Perú, continúa confirmado y no ha sido postergado.

Durante una entrevista a RPP, Dioses precisó que la continuidad de la gira dependerá de la evolución del proceso de recuperación del santo padre y de las evaluaciones médicas que se realicen en los próximos días.

El representante del Arzobispado también aseguró que el papa León XIV tiene mucho interés en visitar el Perú y que las coordinaciones logísticas para recibirlo continúan desarrollándose con normalidad.

VISITA AL PERÚ REPRESENTA UN RETO GEOGRÁFICO

Juan José Dioses explicó que la gira sudamericana contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, y destacó que el territorio peruano representa uno de los principales desafíos geográficos del recorrido, debido a que el pontífice deberá trasladarse a una ciudad ubicada en una zona de altura.

Asimismo, detalló que el itinerario previsto comprende 14 ciudades y 35 discursos, lo que convertiría al recorrido en una agenda apostólica de gran intensidad y duración, resaltando que deberá escuchar las recomendaciones de los especialistas para determinar las condiciones en las que podría cumplir sus actividades.