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Hace 27 minutos

¡La visita continúa confirmada! Papa León XIV mantiene previsto su viaje al Perú

La continuidad de la gira apostólica dependerá de la evolución médica del pontífice y de las evaluaciones que se realicen durante su recuperación.

¡La visita continúa confirmada! Papa León XIV mantiene previsto su viaje al Perú

La continuidad de la gira apostólica dependerá de la evolución médica del pontífice y de las evaluaciones que se realicen durante su recuperación.




Luego de que el sumo pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirpale un nódulo pulmonar canceroso, el vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, informó que el viaje apostólico del papa León XIV a Sudamérica, que incluye una visita al Perú, continúa confirmado y no ha sido postergado.

Durante una entrevista a RPP, Dioses precisó que la continuidad de la gira dependerá de la evolución del proceso de recuperación del santo padre y de las evaluaciones médicas que se realicen en los próximos días.

El representante del Arzobispado también aseguró que el papa León XIV tiene mucho interés en visitar el Perú y que las coordinaciones logísticas para recibirlo continúan desarrollándose con normalidad. 

VISITA AL PERÚ REPRESENTA UN RETO GEOGRÁFICO

Juan José Dioses explicó que la gira sudamericana contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, y destacó que el territorio peruano representa uno de los principales desafíos geográficos del recorrido, debido a que el pontífice deberá trasladarse a una ciudad ubicada en una zona de altura.

Asimismo, detalló que el itinerario previsto comprende 14 ciudades y 35 discursos, lo que convertiría al recorrido en una agenda apostólica de gran intensidad y duración, resaltando que deberá escuchar las recomendaciones de los especialistas para determinar las condiciones en las que podría cumplir sus actividades. 


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