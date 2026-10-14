Camioneta híbrida se incendia cerca de las avenidas La Fontana y Flora Tristán en La Molina

Según información preliminar, el vehículo habría sido adquirido hace aproximadamente un mes, dato que podría ser considerado durante las investigaciones.

Una explosión seguida de un incendio se registró a las 00:00 horas de este 14 de octubre en el distrito de La Molina, luego de que una camioneta híbrida que se encontraba cargando en un estacionamiento, cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán, se viera involucrada en la emergencia.

El incidente movilizó de inmediato a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes realizaron labores para controlar las llamas y salvaguardar la integridad de los vecinos de la zona, quienes se encontraban sumamente preocupados por lo ocurrido.

SE PUDO CONTROLAR EL FUEGO

Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio sin mayores complicaciones. No se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Por otro lado, según la información preliminar, la camioneta habría sido adquirida hace apenas un mes. Las causas de la explosión y el posterior incendio aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú.