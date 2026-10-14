Dos heridos deja volcadura de vehículo cerca del hospital Sergio Bernales en Comas

La Policía Nacional acordonó la zona y espera que las cámaras de seguridad ayuden a esclarecer las causas de la volcadura.

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el distrito de Comas, específicamente en la avenida Túpac Amaru, y dejó a dos personas heridas.

Según información de RPP, los ocupantes perdieron el control del vehículo, que terminó despistándose y volcándose con las ruedas hacia arriba en la vía auxiliar, a pocas cuadras del Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

SUFRIERON LESIONES

De las tres personas que viajaban en el vehículo, dos resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al hospital para recibir atención médica.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades esperan que las cámaras de seguridad permitan esclarecer las causas del accidente.